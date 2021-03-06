Мишустин потребовал ускорить подготовку проекта по развитию БАМа и Транссиба

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в максимально короткие сроки разработать поквартальный график реализации этапов строительных работ по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба.

"Прошу вас ускорить эту работу, чтобы в максимально короткие сроки мы подготовили все решения и доложили об этом президенту. Это должен быть предельно конкретный документ с жесткими сроками по каждому участку", - сказал Мишустин в субботу в ходе совещания по вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

Он отметил, что это позволит сформировать четкий план, на который смогут ориентироваться не только сами железнодорожники, но и бизнес, регионы и все те, кто заинтересован в развитии своих проектов вокруг БАМа и Транссиба.

Глава Минтранса России Виталий Савельев, в свою очередь, заявил, что министерство до 11 марта завершит работу по подготовке плана.

"Нами уже третьего марта текущего года совместно с РЖД подготовлен проект распоряжения правительства РФ о подтверждении этапов строительства и параметров расширения БАМа и Транссиба в поквартальной разбивке до 2024 года включительно", - сказал он.