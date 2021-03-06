В РФ собрались сократить время доставки ж/д контейнеров с востока на запад

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Правительство России за счет модернизации Транссиба и БАМа рассчитывает сократить время доставки грузов в контейнерах с Дальнего Востока до западных границы страны, сообщил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Об это он сказал на совещании в Кемерово.

"Помимо доставки угля, планируем сократить до семи дней время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до наших западных границ", - заявил премьер.

По его словам, первый этап модернизации двух веток планируется завершить в текущем году.

Мишустин уточнил, до 2024 года инвестиции в развитие инфраструктуры РЖД, в том числе для контейнерных перевозок, составят 780 млрд рублей.