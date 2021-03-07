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Движение "За права человека" официально распущено

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Движение "За права человека" решением съезда организации ликвидировано, говорится в сообщении объединения.

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"Сегодня, 7 марта 2021 года, было принято решение о роспуске НОО "За права человека". Решение принималось делегатами из 35 регионов России на внеочередном съезде", - говорится в сообщении движения в воскресенье.

В заявлении движения поясняется, что такое решение принято, в частности, на фоне необходимости регистрировать как иностранных агентов даже незарегистрированные общественные объединения, а также из-за ответственности за нарушение законодательства даже для рядовых их участников.

В то же время движение отказывается признавать себя иностранным агентом, поскольку считает, что его работа "всегда велась в интересах граждан России". Также представители движения обязуются "в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и Права Человека в нашей стране".

Движение пока не было признано иностранным агентом, но его председатель Лев Пономарев получил статус иностранного агента.

За права человека

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