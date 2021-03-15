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У православных начинается Великий пост

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В понедельник у православных верующих начинается Великий пост. Он продлится семь недель и завершится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 2 мая.

Традиция Великого поста возникла в древней, еще не разделенной, христианской Церкви.

В первые два и в последний день поста Церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов. При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.

Между тем ограничение в пище - не единственное, которое накладывает на человека Великий пост. Как писал проповедник Иоанн Златоуст, "истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение гнева и укрощение похотей".

Накануне, в Прощеное воскресенье, патриарх Кирилл благословил всех православных христиан на начинающийся Великий пост, назвав его "временем духовной тренировки". Предстоятель отслужил вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя, после которой призвал верующих примириться друг с другом и сам попросил прощения у всех, кого вольно или невольно обидел.

Пасха

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