РКН потребовал от Facebook объяснить блокировку 500 аккаунтов в Instagram

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием предоставить списки аккаунтов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки, говорится в сообщении пресс-службы.

"Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также документы, подтверждающие ведение на них противоправной деятельности", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в официальном блоге Facebook появилось сообщение о выявлении и удалении 530 учетных записей российских пользователей Instagram, доступ к которым был ограничен за "скоординированные попытки ввести других в заблуждение". Согласно заявлению компании Facebook, данные Instagram-аккаунты публиковали материалы с критикой несанкционированных акций, проходивших в Москве в январе 2021 года, говорится в сообщении РКН.

24 февраля Роскомнадзор также направил руководству социальной сети Twitter требование разъяснить причины блокировки сотни аккаунтов, об удалении которых ранее сообщила компания. В частности, в РКН потребовали подтвердить связь заблокированных аккаунтов с российскими государственными органами.

2 марта сообщалось, что социальные сети в рамках закона о "самоочищении" от запрещенного в России контента должны будут не позднее 1 февраля каждого года публиковать отчеты о проделанной ими работе, а также разместить на главной странице электронную форму для жалоб пользователей. Это следует из проектов приказов Роскомнадзора.