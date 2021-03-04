Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:01Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

РКН потребовал от Facebook объяснить блокировку 500 аккаунтов в Instagram

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием предоставить списки аккаунтов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки, говорится в сообщении пресс-службы.

"Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также документы, подтверждающие ведение на них противоправной деятельности", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в официальном блоге Facebook появилось сообщение о выявлении и удалении 530 учетных записей российских пользователей Instagram, доступ к которым был ограничен за "скоординированные попытки ввести других в заблуждение". Согласно заявлению компании Facebook, данные Instagram-аккаунты публиковали материалы с критикой несанкционированных акций, проходивших в Москве в январе 2021 года, говорится в сообщении РКН.

24 февраля Роскомнадзор также направил руководству социальной сети Twitter требование разъяснить причины блокировки сотни аккаунтов, об удалении которых ранее сообщила компания. В частности, в РКН потребовали подтвердить связь заблокированных аккаунтов с российскими государственными органами.

2 марта сообщалось, что социальные сети в рамках закона о "самоочищении" от запрещенного в России контента должны будут не позднее 1 февраля каждого года публиковать отчеты о проделанной ими работе, а также разместить на главной странице электронную форму для жалоб пользователей. Это следует из проектов приказов Роскомнадзора.

Роскомнадзор Facebook

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России от COVID двумя дозами привили более 2 млн человек

Глава МИД РФ заявил, что доверие между Москвой и Лондоном утрачено

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева
Пандемия коронавируса

Ученые спрогнозировали, что Москва сможет избежать третьей волны COVID

Рязанский бывший вице-губернатор, которому просили звание Героя, скрыл судимость

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Кремль подтвердил назначение Сергея Королева первым замдиректора ФСБ

Пермский подросток признался в убийстве своей семьи

"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве

"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве

Убытки сервисов такси и доставки группы Сбера росли быстрее выручки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');