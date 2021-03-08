"Ковидный" туризм в Москве был сведен к минимуму

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Московские медики на фоне пандемии COVID-19 оказывали помощь всем нуждающимся, включая иностранцев, однако "ковидный" туризм в столицу был сведен к минимуму, так как долгое время долгое время врачи "работали на пределе коек". Об этом сообщила в понедельник заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом заммэра отметила, что экстренная медицинская помощь оказывалась всем, кто находился на территории Москвы, потому что "скорая приезжает ко всем и не спрашивает прописку". Ракова отметила, что это утверждение верно и в отношении иностранцев.

"Если сравнивать первую волну, весеннюю, и вторую, осеннюю, то во вторую волну у нас переболело в три раза больше людей", - сказала Ракова в интервью Антону Красовскому на Youtube-канале "Антонимы".

По словам Раковой, объемы экстренной и плановой медицинской помощи удалось сохранить в Москве за счет равномерного распределения по территории столицы COVID-госпиталей. Она отметила, что Москва старалась обеспечить баланс между ситуацией, где здравоохранение не сможет выдерживать нагрузку, и доходами населения. Также Ракова подчеркнула, что решение закрыть столицу было принято вовремя.