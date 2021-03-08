В Москве более миллиона человек переболели коронавирусом

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Более сорока процентов жителей Москвы имеют антитела к COVID-19, сообщила в понедельник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, (...) антитела G на сегодняшний день имеют в среднем 42%-43% москвичей", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Ракова добавила, что в Москве официально переболели коронавирусной инфекцией более 1 млн человек.

Таким образом, "объективная выборка, которой действительно нужно делать" прививку против COVID-19, не такая большая, отметила вице-мэр.

Ракова рассказала, что в Москве прививку от коронавируса сделали более 700 тыс. человек. По ее словам, в столице ежедневно вакцинируется от 10 до 15 тыс. человек.

Как отметила заммэра, подъем заболеваемости COVID-19 в Москве возможен, но власти готовы к любому развитию событий.

Ракова сообщила, что развернутые для лечения больных коронавирусом временные койки в городе останутся в готовности до конца 2021 года, "даже если у нас не будет ни одного ковидного больного".

Ранее в понедельник оперштаб по контролю за коронавирусом рассказал, что в Москве за последние сутки выявили 1 421 случай COVID-19. Вылечились от коронавируса 1 037 москвичей. Между тем, за последние 24 часа инфекция привела к смерти 53 жителей города.