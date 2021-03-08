В Москве изменили режим изоляции для людей старше 65 лет

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Для москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями домашний режим станет рекомендательным с 8 марта, их социальные карты будут разблокированы, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Действительно, есть такая возможность - принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты", - отметил мэр.

По словам Собянина, возраст и хронические заболевания являются зоной риска, поэтому, по возможности, он попросил эти категории граждан воздерживаться от поездок, а если нужно куда-то поехать, то, в первую очередь, в пункты вакцинации.

"Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта 2021 года", - подчеркнул мэр.

Решение о том, что москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома, было введено в Москве с 28 сентября прошлого года.

Социальные карты москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями были заблокированы с октября 2020 года. В конце декабря 2020 года мэр Москвы подписал указ, согласно которому социальные карты могут быть разблокированы в случае прохождения гражданами старшего возраста и страдающими хроническими заболеваниями вакцинации от коронавируса. Карты автоматически разблокировали через 14 дней после получения второй дозы вакцины.