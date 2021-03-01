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Аксенов счел опреснение воды единственным способом справиться с ее дефицитом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Опреснение морской воды является единственным гарантированным способом улучшить ситуацию в вододефицитном Крыму, такая вода безопасна для здоровья, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Выход с точки зрения гарантированного водоснабжения Республики Крым, 100-процентная гарантия – это только опреснение", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения Крыма в понедельник.

"Обращения поступают, в том числе из Ялтинского региона, по поводу того, что опреснение – это вредно. Вреда точно никакого нет. Прямых противопоказаний нет. Другое дело – подготовка этой воды. Надо особым образом проводить водоподготовку", - отмечает глава Крыма.

"Другого пути (кроме опреснения - ИФ) нет. В Советском Союзе были не такие глупые геологи, Северо-Крымский канал (перекрыт для Крыма Украиной в 2014 году - ИФ) не было бы необходимости тут рыть, если бы здесь были подземные источники воды", - подчеркнул Аксенов.

Он считает, что "паразитирование на эту тему надо прекратить", признав, что риски для природы Крыма как от опреснения, так и бурения скважин пока не ясны.

"Какие риски это несет для окружающей среды, пока мы не понимаем", - сказал глава Крыма.

Активисты в Ялте собирают подписи против строительства установки по опреснению морской воды, опасаясь, что такая вода будет опасной для здоровья.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном – шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дописточниках: водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых – бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Строительство опреснителей морской воды в республике Крым и Севастополе вошло в скорректированную федеральную целевую программу (ФЦП) развития двух этих субъектов РФ. Это следует из постановления российского правительства, утвержденного 11 февраля этого года.

"Сооружения по опреснению морской воды" упоминаются в числе "целевых индикаторов и показателей реализации" ФЦП.

В тексте программы сообщается, что срок реализации проектов – 2025 год. И в республике Крым, и в Севастополе планируется создать установки мощностью по 20 тысяч кубметров в сутки.

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, курирующий реализацию крымской ФЦП, в январе 2021 года сообщил журналистам, что в проекте программы после корректировки предполагается все-таки заложить средства на опреснители.

Крым Сергей Аксенов

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