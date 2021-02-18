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Глава Крыма назвал терактом водную блокаду полуострова

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Водоснабжение Крыма, который испытывает дефицит из-за засухи, будет обеспечено без участия Украины, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Комментируя сообщения о планах Киева укрепить перекрывающую днепровскую воду дамбу, глава республики назвал эти шаги соседней страны актом государственного терроризма.

"Водная блокада является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова. И все, кто виновен в организации и исполнении этого теракта, должны понести заслуженное наказание", - написал Аксенов в соцсетях.

При этом глава Крыма предположил, что идея укрепить дамбу - это дополнительный способ "попилить тощий бюджет своей страны".

Ранее Антон Кориневич, занимающий в Киеве пост постпреда президента Украины в Крыму, заявил о планах достроить дамбу на Северо-Крымском канале, что исключит возможность подачи воды на полуостров.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021-м. Несколько крупных городов и десятки сел переведены на графики подачи воды по часам.

Крым Сергей Аксенов Украина

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