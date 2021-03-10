Власти намерены резко активизировать сбор биометрии россиян

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ намерено резко активизировать продвигающийся "черепашьим шагом" сбор биометрических данных россиян: для этого Минцифры планирует применить "административные меры", в частности, закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг для граждан, не сдавших биометрию, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, 26 февраля в Минцифры прошло совещание, посвященное применению Единой биометрической системы (ЕБС, управляется "Ростелекомом") для удаленной идентификации абонентов связи. На мероприятии обсуждался вопрос увеличения количества способов сбора биометрии граждан, рассказали "Ъ" три участника совещания.

Чиновники Минцифры на совещании признали "крайне низкий темп заполнения ЕБС", пишет газета. Вопрос они планируют решить "административными мерами": стимулировать россиян сдавать биометрию в МФЦ и через специальное мобильное приложение. "Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно", - заявил изданию один из участников совещания.

С помощью предложенных мер Минцифры в течение двух лет хочет увеличить число записей граждан в ЕБС с нынешних 164 тыс. (данные за февраль) до 70 млн, что равно числу подтвержденных профилей на портале госуслуг, заявил один из источников "Ъ".

В Минцифры подтвердили, что изучают возможности применения ЕБС в различных сферах правоотношений и ведут работу по возможности сбора биометрии в МФЦ по желанию граждан. В "Ростелекоме" в свою очередь заявили о планах использовать мобильное приложение для самостоятельной регистрации биометрии. Как сообщил представитель компании, на основе биометрических данных граждане смогут проводить оплату "по лицу", заключать договор с мобильным оператором, получать услуги нотариуса и так далее.

Однако опрошенные изданием эксперты оценивают инициативу властей скептически: по их словам, непонятно, какая задача решается таким активным внедрением биометрии. Они также выражают опасение, что биометрические данные могут быть использованы государством для слежки за гражданами.

Единая биометрическая система

Единая система биометрической идентификации граждан была запущена в РФ в июле 2018 года.

Система используется российскими банками для удаленной идентификации клиентов при открытии счетов. Биометрическая система в комплексе использует такие параметры идентификации людей, как голос и лицо (фото лица).

"Ростелеком" обеспечивает сбор, обработку и хранение данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам.