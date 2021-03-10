Росгвардия проведет тренинги для студентов журфака МГУ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Росгвардия вместе с факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова организуют специальные лекции-тренинги для студентов, где будущим журналистам расскажут, как безопасно освещать массовые акции. Об этом рассказал председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, бывший советник директора Росгвардии.

На заседании комитета 10 марта декан журфака МГУ Елена Вартанова предложила провести мастер-классы для будущих журналистов или записать видеоролики с объяснениями, как им нужно себя вести на акциях. Она добавила, что подготовить такие материалы или план занятий могут преподаватели МГУ совместно с правоохранительными органами и Союзом журналистов России.

"За площадку взять за основу факультет журналистики МГУ как инициатора", - согласился Хинштейн. Он добавил, что в дальнейшем этот опыт могут распространить и на факультеты журналистики других вузов.

По его словам, Росгвардия готова объяснить студентам, как соблюдать нормы безопасности на мероприятиях, связанных с большим скоплением людей.

Идею сразу поддержал и главнокомандующий войсками Национальной гвардии России Олег Плохой.

Он считает, что такие тренинги были бы важны "для будущих журналистов с точки зрения применения этих памяток, всех этих актов, которые касаются именно безопасности журналистов". Росгвардия, по его словам, готова выделить представителей своих пресс-служб, которые могли бы "разбирать конкретные ситуации" как с точки зрения действий правоохранительных органов, так и с точки зрения журналистов.

В последнее время СМИ жаловались на задержания их корреспондентов, которые освещали митинги и шествия, в том числе несогласованные. В редакциях отмечали, что даже доставление журналиста в отдел полиции для установления его личности, мешает работе. Силовые структуры заверяют, что все задержания правомерны.

В начале 2021 года МВД, Росгвардия, Союз журналистов России и Роскомнадзор вместе выработали единые требования к корреспондентам, освещающим массовые акции. Требования касаются наличия у них спецжилетов, опознавательных знаков и документов от редакции.