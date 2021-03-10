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Полиция Москвы сочла законным применение силы к протестующим в январе-феврале

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники столичной полиции применяли физическую силу в отношении участников несанкционированных акций, прошедших в городе в январе и феврале 2021 года, на законных основаниях, заявил начальник Главного управления МВД по Москве Олег Баранов.

Баранов, выступая с отчетом о деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2020 год на заседании Мосгордумы в среду, отметил, что в ходе протестов 23 января, 31 января и 2 февраля сотрудники МВД в столице действовали в соответствии с законодательством о российской полиции.

Полицейские применяли физическую силу, приемы самбо и спецсредства, что им разрешено делать "в случаях необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений", отметил начальник столичного главка МВД.

По его словам, "эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях" в Москве.

В Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условное наказание Навального по делу "Ив Роше" на реальное сроком на 3,5 года.

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Олег Баранов МВД Москва

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