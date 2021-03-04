Роскомнадзор представил проект требований к журналистам на митингах

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор вынес на общественное обсуждение проект приказа об отличительных знаках журналиста, работающего на массовых публичных мероприятиях. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов в четверг для общественного обсуждения, которое продлиться до 18 марта.

"Журналист, присутствующий на публичном мероприятии должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ, установленный настоящим приказом. Отличительный знак (...) представляет собой надпись "ПРЕССА", размещенную на бейдже и специальном жилете", - говорится в проекте приказа.

Из проекта следует, что, кроме бейджа и жилета, журналисту все равно будет нужно иметь при себе редакционные документы: "Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста".

Бейдж - это должна быть прямоугольная карточка размером не менее 95х140 мм из плотной бумаги белого цвета. На ней должно быть слово "ПРЕССА", фотография, ФИО и должность журналиста, название СМИ, запись о его регистрации, дата выдачи бейджа и срок его действия, инициалы, фамилия и подпись главного редактора СМИ.

Также в приказе приводятся и требования к деталям бейджа, а в приложении представлена его схема.

Спецжилет журналиста "представляет собой специальную сигнальную одежду повышенной видимости, предназначенную для обеспечения видимости журналиста в дневное и ночное время, неонового зеленого цвета", а надпись "ПРЕССА" должна быть нанесена черным цветом на прямоугольную белую световозвращающую полосу с кантом черного цвета, размещается на спинке (размером 290х180 мм) и спереди (на груди) спецжилета (размером 250х120 мм) и занимать не менее 80% полосы.

В приказе отдельно оговаривается, что во время проведения публичного мероприятия журналист должен выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия, сотрудников органов внутренних дел (военнослужащих и сотрудников Росгвардии) и т.д., а также сказано, что сотрудник СМИ не должен агитировать на мероприятии. Таким образом часть пунктов приказа РКН дословно цитируют части 3-7статьи 6 ФЗ "О собраниях, митингах и демонстрациях", появившуюся в конце прошлого года.

Приказ был подготовлен при взаимодействии с Союзом журналистов России, МВД и Росгвардией.

В конце декабря в России был принят закон, который запретил журналистам одновременно освещать митинги и в них участвовать. Также закон указывает, что в соответствии с решением суда публичным мероприятием может быть признано "объединённое единым замыслом и (или) общий организацией массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики".

Закон внес в Госдуму депутат Дмитрий Вяткин.

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