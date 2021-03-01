В ГУ МВД Петербурга назвали законными задержания журналистов на акциях

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области не нашли нарушений в том, что полицейские увозили в отделы полиции журналистов, освещавших несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Об этом глава пресс-службы управления Вячеслав Степченко заявил, отвечая на запрос председателя Союза журналистов региона Людмилы Фомичевой.

По словам Степченко, в главке проверили факты доставления журналистов в отделы. Их привозили в отделы, чтобы установить личности и подтвердить, что они присутствуют на несогласованном мероприятии по работе. После подтверждения их незамедлительно отпускали.

"У полиции имеются данные, когда участники несогласованных акций используют статус представителей СМИ для избегания ответственности", - говорится в письме.

"Со стороны задержанных журналистов не было никаких заявлений о нарушении их прав", - отметил Степченко.

Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области не удовлетворён ответом и намерен обжаловать его в прокуратуре.

23 и 31 января в Петербурге в дни акций в поддержку Навального полицейские увезли с улиц в отделы десятки корреспондентов, несмотря на наличие у них опознавательных знаков журналистов, удостоверений и редакционных заданий. Город оказался в числе лидеров по числу подобных инцидентов.

Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области, а также председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих требовали от ГУ МВД провести проверки задержаний.