Пользователи сообщили о сбоях в работе "Ростелекома"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Пользователи интернета в РФ в среду столкнулись со сбоем в работе оператора "Ростелеком", свидетельствуют данные Downdetector.

По данным портала, 91% пользователей, сообщивших о сбое в работе провайдера, жалуются на проблемы с доступом к интернету. Кроме того, 6% заявляют о сбое всех сервисов, предоставляемых компанией. 2% заявляют о проблемах с цифровым ТВ.

Позднее в пресс-службе "Ростелекома" "Интерфаксу" сообщили, что в работе оборудования компании произошел сбой, вследствие чего ряд пользователей столкнулся с проблемами при попытке зайти на сайты российских госорганов.

"Проблема локализуется. В ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена", - заявили в пресс-службе. Там добавили, что сбой в работе сайтов госорганов не связан с действиями Роскомнадзора.

Ранее стало известно, что ряд пользователей не смогли получить доступ к сайтам Кремля, правительства, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга и других ведомств.

Сбой произошел вскоре после заявления Роскомнадзора о том, что скорость работы сервиса микроблогов Twitter замедлена в России с 10 марта на всех мобильных и на половине стационарных устройств. Решение связано с тем, что компания систематически не исполняет требования по удалению контента, запрещенного в РФ.

"Ростелеком" - российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи.