Песков нашел обоснованными меры РКН против Twitter

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, но нынешние усилия Роскомнадзора по замедлению работы Twitter обоснованы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам. Это основная цель, - сказал он. - Никакого желания ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы - это вполне обоснованно"/

Он напомнил, что надзорные функции Роскомнадзора заключаются в обеспечении того, чтобы иностранные сайты "действовали в правовом поле и выполняли законные требования российских ведомств на территории России".

На вопрос, не постигнет ли Роскомнадзор неудача в ситуации с Twitter, как это произошло с попытками заблокировать Telegram, Песков ответил: "Роскомнадзор получил необходимый опыт, и, наверняка, он этот опыт оценивает в своей работе, поэтому здесь должны быть приняты эффективные меры, чтобы вынудить эти компании выполнять законные требования наших ведомств".

Роскомнадзор утром 10 марта объявил, что начал замедлять трафик Twitter, поскольку компания регулярно не исполняет требования удалить ту или иную запрещенную в России информацию.

На 10 марта, по данным ведомства, не удаленными оставались 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).

В соответствии с законом о суверенном Рунете, Роскомнадзор включил "распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз" и начал принимать меры реагирования по регламенту.

Замедление трафика коснется только загрузки фото и видео, уточнил замглавы ведомства Вадим Субботин, отметив, что чиновники учитывают интересы пользователей. Если Twitter продолжит игнорировать требования российских законов, компании грозят другие меры вплоть до блокировки ресурса. Замедление трафика сохранится в силе до полного удаления всего контента, к которому у РКН есть претензии.

Роскомнадзор пытался заблокировать в России мессенджер Telegram с апреля 2018 года. Сервис блокировали по решению Таганского суда за отказ передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Попытки заблокировать Telegram приводили к попутной блокировке непричастных ресурсов, но мессенджер продолжал работать. В июне 2020 года Роскомнадзор во внесудебном порядке решил отказаться от блокировки Telegram после заявления основателя сервиса Павла Дурова о готовности бороться с терроризмом.