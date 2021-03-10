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В Думе сочли, что "замедление" Twitter станет уроком для других соцсетей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Замедление Роскомнадзором работы Twitter заставит руководство соцсети удалить запрещенный в РФ и общественно опасный контент, а также станет уроком для других интернет-ресурсов, считает один из авторов закона, который позволил применить такие меры, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Как один из авторов закона, позволяющего осуществлять замедление трафика, в том числе блокировку, и как подписчик Твиттера, я считаю, что сегодняшние меры, реализуемые Роскомнадзором, абсолютно правильные. Это шаг, который заставит и все остальные социальные сети, крупные иностранные интернет-ресурсы понимать, что Россия не будет дальше безмолвно наблюдать и "глотать" грубейшее игнорирование наших законов", - сказал Хинштейн журналистам в среду.

Он рассчитывает, что Twitter "правильно осознает для себя все происходящее, удалит те запрещенные и открыто противоправные материалы, которые он сегодня у себя сохраняет в сети, и после этого претензии Роскомнадзора в этой части будут сняты".

Он назвал принятые РКН меры "адекватными", несмотря на то, что сам является пользователем Twitter с множеством подписчиков. "Конечно, мне обидно и жалко, что ситуация так складывается. В то же время я прекрасно понимаю, что дальше смотреть и мириться с подобным отношением социальной сети нельзя", - заявил Хинштейн.

По его словам, сегодня у россиян есть вариант пользоваться другими сетями, а у сетей, если они не хотят потерять пользователей, - начать исполнять законы РФ. "Либо социальная сеть соблюдает требования российского законодательства, уважает и продолжает свою работу на нашей территории, либо она теряет возможность работать в России и зарабатывать", - сказал Хинштейн.

Он отметил, что Twitter - не единственная соцсеть, которая нарушает требования законодательства РФ. "Лиха беда начало. Сегодня именно Twitter, по данным Роскомнадзора, лидирует с точки зрения удаления не просто негативного, а общественно опасного противоправного контента. Цифры, приведенные Роскомнадзором, идущие на тысячи, в том числе детской порнографии, - (все это - ИФ) совершенно очевидно не может оставаться без должной реакции со стороны власти", - сказал глава комитета.

Ранее РКН сообщил, что со среды, 10 марта, замедляется скорость работы Twitter на всех мобильных устройствах и половине стационарных компьютеров в связи с тем, что соцсеть не удаляет, несмотря на многочисленные требования ведомства, суицидальный, наркотический и порнографический контент. Как заявил замглавы РКН Вадим Субботин, ограничения коснутся видео и фото, а не текстовых сообщений в Twitter.

Александр Хинштейн Госдума Роскомнадзор Twitter

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