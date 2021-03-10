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Сайты Кремля и Госдумы "упали" из-за сбоев у "Ростелекома"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Проблемы с доступом к сайтам государственных органов начались из-за сбоев в работе маршрутизаторов в сети "Ростелекома", а не с мерами Роскомнадзора по замедлению скорости работы Twitter, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

"По информации, полученной от "Ростелекома", временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter", - добавил собеседник агентства.

"Ростелеком" принимает меры по восстановлению работы сети, заверил он.

Ближе к полудню 10 марта "упали" сайты Кремля, правительства, Госдумы, ряда министерств, СКР, Роскомнадзора. Также пользователи начали жаловаться на сбои в работе "Ростелекома". В компании заявили, что проблема и сеть скоро будет восстановлена, также заверили, что сбой в работе сайтов госорганов не связан с действиями Роскомнадзора.

Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что начал замедлять работу Тwitter, чтобы принудить компанию соблюдать российские законы и удалять по требованию ведомства запрещенный в России контент. Меры приняты ради защиты российских пользователей. При этом, ради их интересов, замедление затронет только загрузку фото и видео, а обмениваться текстами можно будет по-прежнему.

Если же сервис продолжит игнорировать требования Роскомнадзора, меры в его отношении могут быть ужесточены вплоть до блокировки.

Ростелеком Роскомнадзор Twitter Кремль Госдума Минцифра МВД СКР

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