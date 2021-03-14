Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по развитию Крыма, сообщает в воскресенье телеканал "Россия 1".

"День воссоединения с Крымом и Севастополем Путин всегда отмечает особыми мероприятиями. Известно, что пройдет большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова. Явно будут и другие события", - рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

18 марта РФ отметит семилетие воссоединения с Крымом и Севастополем.

Крым вошел в состав России по результатам проведенного на полуострове референдума в 2014 году.