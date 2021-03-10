РКН объяснил сбои у крупных сервисов аварией в дата-центре в Страсбурге

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Проблемы с доступом у российских пользователей к сервисам Google, YouTube и другим связаны со сбоем работы центра обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, а не с действиями Роскомнадзора по замедлению работы Twitter, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре сослались на данные общедоступного сервиса DownDetector и обратили внимание, что нарушения в работе сайтов также были зафиксированы на территории стран Западной Европы, Японии и Восточного побережья США. Это связано с тем, что, по данным хостинг-провайдера OVH, его дата-центры пострадали от пожара. В частности, по сообщению главы OVH, ЦОД SBG2 уничтожен полностью, SBG1 - частично, из-за этого фиксируются перебои в работе различных сайтов по всему миру, указано в справке регулятора.

Ранее в среду Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров. Решение объяснили тем, что соцсеть не удаляет запрещенный в России контент. В РКН предупредили, что меры, вплоть до введения блокировки сервиса, будут действовать, пока он не выполнит требования регулятора.

После заявления Роскомнадзора пользователи интернета начали жаловаться на проблемы с доступом к целому ряду государственных сайтов. В РКН, "Ростелекоме" и Минцифры заявили, что это никак не связано с действиями в отношении Twitter, а вызвано сбоем в работе маршрутизаторов в сетях Ростелекома.