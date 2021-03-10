Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:45Заразились
на 10.03В России 4 351 553+9 079В мире 117 557 807+415 038

РКН объяснил сбои у крупных сервисов аварией в дата-центре в Страсбурге

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Проблемы с доступом у российских пользователей к сервисам Google, YouTube и другим связаны со сбоем работы центра обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, а не с действиями Роскомнадзора по замедлению работы Twitter, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре сослались на данные общедоступного сервиса DownDetector и обратили внимание, что нарушения в работе сайтов также были зафиксированы на территории стран Западной Европы, Японии и Восточного побережья США. Это связано с тем, что, по данным хостинг-провайдера OVH, его дата-центры пострадали от пожара. В частности, по сообщению главы OVH, ЦОД SBG2 уничтожен полностью, SBG1 - частично, из-за этого фиксируются перебои в работе различных сайтов по всему миру, указано в справке регулятора.

Ранее в среду Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров. Решение объяснили тем, что соцсеть не удаляет запрещенный в России контент. В РКН предупредили, что меры, вплоть до введения блокировки сервиса, будут действовать, пока он не выполнит требования регулятора.

После заявления Роскомнадзора пользователи интернета начали жаловаться на проблемы с доступом к целому ряду государственных сайтов. В РКН, "Ростелекоме" и Минцифры заявили, что это никак не связано с действиями в отношении Twitter, а вызвано сбоем в работе маршрутизаторов в сетях Ростелекома.

Роскомнадзор

Новости по теме

Новости

"Яндекс" запустил сервис безналичной оплаты Yandex Pay

РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"

РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"

Соучастник убийства следователя Шишкиной получил 9,5 года колонии

"Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя

"Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя

СК заметил в российской армии снижение дедовщины и рост коррупции

РКН сообщил о штатной работе оборудования для замедления Twitter

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

"Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

Сайты Кремля и Госдумы "упали" из-за сбоев у "Ростелекома"

Бывший совладелец сети Spar Абдулаев задержан по делу о мошенничестве

Бывший совладелец сети Spar Абдулаев задержан по делу о мошенничестве

Планируемый школьником теракт предотвратили в Пензенской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');