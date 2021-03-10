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"Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя

"Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя, который длился несколько часов.

"В 14:45 работоспособность сети была восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее в среду часть пользователей не могли попасть на страницы госструктур, включая сайты Кремля, правительства, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга и других ведомств.

Причиной неполадок стал сбой в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО "Ростелеком", сообщили ранее в пресс-службе Минцифры. В министерстве и "Ростелекоме" подчеркивали, что сбой в работе сайтов госорганов не связан с действиями Роскомнадзора.

По данным DownDetector, пользователи начали сообщать о проблемах у "Ростелекома" в среду, около 11:20 утра. Чаще всего пользователи сталкивались с проблемами при доступе в интернет: они наблюдались у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Краснодара, Саратова, Новосибирска, и других городов. С 13:00 количество жалоб начало уменьшаться.

Сбой произошел вскоре после заявления Роскомнадзора о том, что работа сервиса микроблогов Twitter замедлена в России с 10 марта на всех мобильных и на половине стационарных устройств. Решение связано с тем, что компания систематически не исполняет требования по удалению контента, запрещенного в РФ.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Почты России", сбой оборудования "Ростелекома" привел к тому, что часть услуг в отделениях логистического оператора могла оказаться недоступна. Речь идет об упрощенном получении отправлений (без паспорта), оплате картой, оплате коммунальных платежей, продаже лотерейных билетов и переводах в системе "Форсаж".

Также некоторое время пользователи испытывали трудности с работой сайтов "Яндекса", Qiwi и других компаний.

Ростелеком

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