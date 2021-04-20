Апелляционный суд подтвердил приговор эксперту фонда Горчакова и ее мужу

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил без удовлетворения жалобы на приговор эксперту фонда Горчакова Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд рассматривал их апелляции в закрытом режиме, поскольку дело засекречено.

В декабре прошлого года суд в Калининграде приговорил Зимину к 13 годам колонии общего режима, Антонца - к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Зимина, которая на момент задержания была независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова, находится под арестом с лета 2018 года. Антонец оказался под арестом спустя год. Он в 2015-2016 годах работал юристом при правительстве Калининградской области, а до ареста - в юридической фирме в Москве, не имея ни в одном из мест доступа к гостайне.

По версии ФСБ, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу. После этого она выполняла задания по сбору и передаче спецслужбам Латвии сведений, составляющих государственную тайну. В 2015 году она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами Антонца, который в период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения, утверждают в спецслужбе.

Как сообщали СМИ, супруги раскрыли личность действующего сотрудника регионального управления ФСБ, который был приглашен на их свадьбу и там фотографировался.

После приговора Зимина просила о помиловании, но ей отказали, поскольку она не признала вину.