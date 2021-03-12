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Дело об убийстве вора в законе Япончика направлено в суд

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту убийства в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) направлено в суд.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) (п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Как полагает следствие, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония "с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова". Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы удобное место неподалеку от него. 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану, и находившийся в "Газели" Бутба выстрелил в Иванькова, когда тот выходил из заведения. 9 октября 2009 года криминальный авторитет умер в больнице.

В 2020 году в России по делу об убийстве Иванькова были задержаны и арестованы Муртаз Шадания, который, по версии следствия, вел скрытое наблюдение за жертвой и обеспечил транспортировку оружия в Москву, а также Каха Газзаев, непосредственно предоставивший соучастникам, как считает следствие, винтовку для убийства, а также Джамбул Джанашия. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.

Вячеслав Иваньков Япончик Генпрокуратура РФ

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