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Суд арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца обвиняемого в причастности к убийству в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Муртаза Шаданию.

Следователь в суде заявил, что по данному делу есть неустановленные и незадержанные участники, а у Шадании есть загранпаспорт и он может скрыться от следствия. Прокурор поддержал ходатайство следствия.

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Обвиняемый, о задержании которого недавно сообщил СКР, в суде вину не признал и просил поместить его под домашний арест, поскольку у него есть онкологическое заболевание. Защита Шадании также настаивала на домашнем аресте.

Как считают в СКР, Шадания в составе организованной группы совершил убийство Иванькова, "занимавшего в тот момент высшее положение в преступной иерархии и относившегося к категории так называемых "воров в законе". По данным следствия, Шадания занимался скрытым наблюдением за Иваньковым и обеспечил доставку в Москву оружия, из которого в него стреляли.

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и умер от полученных ранений 9 октября того же года.

Информированные источники "Интерфакса" связывали это убийство с покушением на криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), убитого в 2013 году в Москве. По данным источников, несколько лет назад Дед Хасан и Япончик вступили в конфликт с кланом воров в законе, возглавляемым выходцами из Грузии, в частности, Тариэлом Ониани. Одной из жертв "войны" стал Иваньков, за которого, по данным оперативников, Дед Хасан поклялся отомстить.

Муртаз Шадания Япончик Вячеслав Иваньков

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