По делу об убийстве Япончика арестован второй обвиняемый

Обвиняемый в убийства "Япончика" Муртаз Шадания в Басманном суде Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заключил под стражу второго обвиняемого в убийстве в 2009 году криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова).

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Газзаева Кахи Анатольевича на срок до 25 апреля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По ее словам, Газзаеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

6 февраля суд арестовал Муртаза Шаданию, который также подозревается в причастности к убийству Япончика.

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и умер от полученных ранений 9 октября того же года.

Информированные источники "Интерфакса" связывали это убийство с покушением на криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), убитого в 2013 году в Москве. По данным источников, несколько лет назад Дед Хасан и Япончик вступили в конфликт с кланом воров в законе, возглавляемым выходцами из Грузии. Одной из жертв "войны" стал Иваньков, за которого, по данным оперативников, Дед Хасан поклялся отомстить.