Суд приговорил к 14 годам первого фигуранта дела об убийстве Япончика

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы назначил Кахе Газзаеву, признавшему вину в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу. Судебный процесс проходил в особом порядке - без изучения доказательств, поскольку Газзаев признал вину и заключил досудебное соглашение.

Приговор Газзаеву стал первым по делу об убийстве Япончика.

В настоящий момент в Мосгорсуде продолжается стадия отбора присяжных в отношении двух других обвиняемых - Джамбулы Джанашии и Муртази Шадании.

Дело об убийстве Япончика

По версии Следственного комитета (СК) РФ, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония организовал убийство Иванькова. Мотивом этого преступления стало то, что некие лица пообещали Симонии за это вернуть статус "вора в законе" и оказывать общее покровительство, считает следствие.

Для совершения преступления он привлек Газзаева, Шаданию и Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него.

28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану. Находившийся в "Газели" Бутба выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. 9 октября 2009 года авторитет скончался в лечебном учреждении.

В настоящий момент Газзаев, Шадания и Джанашии находятся под стражей.

Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.