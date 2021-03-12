Бедным семьям с детьми 3-7 лет выделят из бюджета почти 1 трлн руб.

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Почти триллион рублей будет направлен из бюджета на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет в малообеспеченных семьях в ближайшие три года, сообщает Минтруд России.

"В 2021 году выделяется 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд из федерального бюджета. В 2022 году будет направлено 339,5 млрд рублей, в том числе 295,3 млрд из федерального бюджета и в 2023 году - 341,7 млрд рублей, в том числе 296,8 млрд рублей из федерального бюджета", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

Там также пояснили, что выплаты назначаются на год, но семьи смогут повторно обратиться за пособием, если их финансовое состояние за год не улучшится.

По оценкам Минтруда, ежемесячное количество получателей пособий составляет до 3,4 млн в месяц.

При этом с апреля будут применяться новые правила назначения пособий, которые в настоящее время разрабатывает Минтруд, исходя из обращений регионов и граждан.

В новых правилах предполагается увеличить доступность получения пособий и включить в получателей малоимущие семьи, в составе которых есть дети до 23 лет, если они обучаются очно и находятся на содержании родителей. Также в состав получателей включат семьи, в которых есть инвалиды, при этом компенсационные выплаты по уходу за детьми-инвалидами не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода.

Кроме того, с 1 апреля пособие можно будет получить не только на родных детей, но и на детей, находящихся под опекой.

Новые подходы при назначении выплат подразумевают дополнительные критерии, и к числу получателей смогут относиться семьи, кто владеют квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно, а также имеющие сбережения до 250 тыс. При этом семьи, владеющие новыми автомобилями (до пяти лет) с мощными (до 250 лошадиных сил) двигателями, не смогут получить пособие. Исключение составляют семьи с четырьмя и более детьми.

Для расчета нуждаемости органы соцзащиты будут использовать сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий четырем месяцам до назначения выплат.

"Заявление о назначении пособия на Едином портале госуслуг можно подать с 1 апреля до 31 декабря, но пособие в новом размере будет рассчитываться с 1 января", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в соответствии с указом главы государства, размер пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет для нуждающихся семей увеличится с 1 апреля, его максимальный размер составит сумму (регионального) прожиточного минимума на ребенка, но подход к назначению будет варьироваться в зависимости от доходов семьи.