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"Роскосмос" в среду отправит новый модуль на МКС впервые за 11 лет

"Роскосмос" в среду отправит новый модуль на МКС впервые за 11 лет
Ракета-носитель "Протон-М" на стартовом комплексе космодрома Байконур
Фото: ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) "Наука", как ожидается, в среду отправится к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

По данным госкорпорации, пуск ракеты-носителя "Протон-М" со стартовой площадки № 200 космодрома Байконур запланирован на 21 июля в 17:58 по московскому времени. Резервные даты - 22 и 23 июля. Полет модуля к МКС продлится 8 суток, стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно в 16:26. Также сообщалось, что отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чьё место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля.

Предстоящий запуск нового российского модуля на МКС станет первым с 2010 года, когда к станции пристыковали малый исследовательский модуль "Рассвет". Госкорпорация сообщила 1 июля, что МЛМ "Наука" возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия" для устранения замечания. В "Роскосмосе" заявили, что выявленные замечания устранены.

До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

Роскосмос МКС Байконур Протон-М

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