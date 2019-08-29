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Ни одна компания не захотела страховать запуск "Протона-М" на 2,1 млрд руб

Ни одна компания не захотела страховать запуск "Протона-М" на 2,1 млрд руб
Ракета-носитель "Протон-М". Архивное фото
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Страховые компании не подали ни одной заявки на участие в тендере на страхование рисков при запуске ракеты-носителя "Протон-М" на сумму 2,1 млрд рублей, объявленном "Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева" (входит в корпорацию "Роскосмос"), следует из материалов на сайте госзакупок.

"По результатам открытия доступа к поданным заявкам признать запрос предложений несостоявшимся", - говорится в материалах закупочной комиссии.

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Максимальная указанная цена контракта по договору составляла 257,6 млн рублей.

Запуск РН "Протон-М" с космодрома "Байконур" с французским спутником связи Eutelsat 5WB и американским аппаратом MEV-1 (Mission Extension Vehicle) запланирован на третий-четвертый квартал этого года. Они были построены компанией Northrop Grumman Innovation Systems. Спутник Eutelsat 5WB заменит на орбите аналогичный аппарат под литерой "А". Он предназначен для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире.

Аппарат MEV-1 - первый в своем роде. Он сможет стыковаться со спутниками Intelsat 901 и обслуживать их для продления сроков их службы на орбите.

По договору страхования покрываются риски полной гибели имущества по причине любого происшествия, случившегося во время страхового периода.

По аналогичный причине в конце июня "Роскосмос" был вынужден признать несостоявшимся конкурс на страхование рисков при запуске российского метеорологического спутника "Метеор-М" N2-2 с космодрома "Восточный" на сумму 4,6 млрд рублей. Однако позднее условия тендера были пересмотрены, в итоге страховщиком выступила компания "СОГАЗ".

Протон-М

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