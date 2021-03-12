Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:50Заразились
на 12.03В России 4 370 617+9 794В мире 118 571 474+539 556

В Роспотребнадзоре заявили, что новые штаммы COVID не осложнят ход болезни у детей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Выявленные штаммы COVID-19 не осложнят течение болезни у детей, которые болеют коронавирусом реже и легче взрослых, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Наблюдения за детьми с коронавирусной инфекцией в течение года показали, что дети болеют коронавирусом гораздо реже и относительно легче, чем взрослые. Заболеваемость детей не превышает 8-10% (...) Выявленные новые штаммы коронавируса вряд ли существенно изменят структуру заболеваемости", - сказал Горелов, чьи слова приводит в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

ИнтервьюВице-президент РАН: коронавирус снижает способность мыслитьВице-президент РАН: коронавирус снижает способность мыслитьЧитать подробнее

"Поскольку у новых штаммов репродуктивное число выше, то есть они более заразные, заболеваемость тоже может немного увеличиться, но в тех же пропорциях во всех возрастных группах. На тяжесть течения заболевания новые штаммы так же не влияют - ни у детей, ни у взрослых", - добавил Горелов.

Вместе с тем он отметил, что заболеваемость коронавирусом у детей постепенно увеличивается, начиная с семилетнего возраста, и основное количество заболевших приходится на подростков 13-15 лет.

Прервать эпидемиологический процесс позволит массовая вакцинация, но для этого существующие вакцины должны пройти клинические испытания на детях в разных возрастных группах, сказал эксперт.

"Поскольку вакцины от коронавирусной инфекции новые, прежде чем применять их у детей, они должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий: у детей с 18 до 14 лет, с 14 до 7 лет, с 7 до 2 лет и детей до 2 лет. По мере проведения клинических испытаний будут даны рекомендации по применению соответствующих вакцин для разных детских групп", - уточнил представитель Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона" на детях от 14 до 17 лет начнутся после получения разрешения Минздрава, к испытаниям планируется привлечь до 150 добровольцев.

Хроника коронавируса. Март.

15
Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде
коронавирус Роспобребнадзор

Новости по теме

Новости

В Кремле заподозрили США в информационной атаке против "Спутника V"

В Кремле заподозрили США в информационной атаке против "Спутника V"

Движение под "Мостом глупости" в Петербурге закроют до 15 мая

Минобороны получило в пользование часть акватории Каспийской бухты

Минобороны получило в пользование часть акватории Каспийской бухты

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике
Экономический кризис

Nordwind предложила бронировать авиабилеты с трехдневной заморозкой цен

ФСИН направит заключенных на расчистку Арктики

ФСИН направит заключенных на расчистку Арктики

Бедным семьям с детьми 3-7 лет выделят из бюджета почти 1 трлн руб.

Дело "Седьмой студии"

"Седьмая студия" ликвидирована

"Седьмая студия" ликвидирована

Facebook по требованию РКН удалил рекламу вакансий наркокурьеров

Facebook по требованию РКН удалил рекламу вакансий наркокурьеров
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');