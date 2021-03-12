В Роспотребнадзоре заявили, что новые штаммы COVID не осложнят ход болезни у детей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Выявленные штаммы COVID-19 не осложнят течение болезни у детей, которые болеют коронавирусом реже и легче взрослых, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Наблюдения за детьми с коронавирусной инфекцией в течение года показали, что дети болеют коронавирусом гораздо реже и относительно легче, чем взрослые. Заболеваемость детей не превышает 8-10% (...) Выявленные новые штаммы коронавируса вряд ли существенно изменят структуру заболеваемости", - сказал Горелов, чьи слова приводит в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

"Поскольку у новых штаммов репродуктивное число выше, то есть они более заразные, заболеваемость тоже может немного увеличиться, но в тех же пропорциях во всех возрастных группах. На тяжесть течения заболевания новые штаммы так же не влияют - ни у детей, ни у взрослых", - добавил Горелов.

Вместе с тем он отметил, что заболеваемость коронавирусом у детей постепенно увеличивается, начиная с семилетнего возраста, и основное количество заболевших приходится на подростков 13-15 лет.

Прервать эпидемиологический процесс позволит массовая вакцинация, но для этого существующие вакцины должны пройти клинические испытания на детях в разных возрастных группах, сказал эксперт.

"Поскольку вакцины от коронавирусной инфекции новые, прежде чем применять их у детей, они должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий: у детей с 18 до 14 лет, с 14 до 7 лет, с 7 до 2 лет и детей до 2 лет. По мере проведения клинических испытаний будут даны рекомендации по применению соответствующих вакцин для разных детских групп", - уточнил представитель Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона" на детях от 14 до 17 лет начнутся после получения разрешения Минздрава, к испытаниям планируется привлечь до 150 добровольцев.