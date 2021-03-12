Вице-президент РАН: коронавирус снижает способность мыслить

Владимир Чехонин прокомментировал ход собрания Научного совета РАН по теме ковида и психического здоровья

Владимир Чехонин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Москве прошло онлайн-собрание Научного совета РАН "Наука о жизни". Рассматривалась тема "COVID-19 и психическое здоровье". Ведущий этого научного форума вице-президент РАН, председатель совета Владимир Чехонин прокомментировал его ход нашему специальному корреспонденту Вячеславу Терехову.

Одно заболевание порождает другое

- Участники заседания, известные психиатры, в своих выступлениях обращали внимание на тот факт, что наряду с поражением легких нередко у пациентов, которые переболели ковидом, наблюдаются различного рода неврологические и психологические нарушения. Можно ли, понимая, к чему ведет болезнь, заранее избежать ее психических последствий?

- Заседание совета показало, что ученые хорошо представляют, что ковид часто сопровождается комплексом таких симптомов у пациентов, которые принято классифицировать как психические заболевания. Это, в частности, тревожность, депрессия, может быть бессонница, и различные посттравматические расстройства. В общем это большой психопатологический ряд соответствующих заболеваний. Причем он может выявляться уже во время болезни. Это специалисты все видят и описывают. Я могу сказать, что совершенно определенно когнитивный потенциал у тяжелых больных этой инфекцией, то есть способность мыслить, снижается до 65%.

- Естественно, если человек вынужден сидеть без дела дома, он заболеет чем угодно!

- Само по себе длительное сидение дома не вызывает заболеваний. Заболевание возникает в процессе воздействия вируса. И вот тогда только и появляется комплекс тех процессов, которые мы обсуждали на Совете. Заранее их предугадать нельзя. И, соответственно, заранее предпринимать какие-то профилактические шаги в психиатрии не принято. Психотропные препараты и психотропное лечение применяются только тогда, когда они уже ясно выражены. Поэтому, когда у человека развивается тот или иной симптом, характерный для психического заболевания, то только тогда ими начинают заниматься психиатры, и корректируют эти симптомы.

- Тогда возникает вопрос: надо ли сразу объявлять длинный локдаун? Например, многие врачи предупреждали, что людям старшего возраста не следует долго и безвылазно сидеть дома, что детям также нельзя засиживаться в помещении, а надо гулять.

- Те рекомендации, которые давались в начале пандемии о длительности локдауна, давались, когда в России и в мире не было соответствующих вакцин. Естественно, тогда была задача как можно дольше изолировать людей, чтобы получить время для разработки сложной вакцины. Сейчас другое время. Сейчас людей не нужно заставлять долго сидеть дома. Сейчас выработана другая тактика, гораздо более продуктивная – это вакцинация. Все люди до того, как они заболеют, должны быть провакцинированы. Это очень правильный подход, который проводится и у нас, и во всем мире. И средства массовой информации и пропаганды должны объяснять населению необходимость этого шага. Потому что именно так можно выработать всеобщий иммунитет в обществе. Например, Израиль. Там 90% населения уже провакцинированы. На Сейшельских островах - порядка 60%. В ОАЭ – 55% населения. Это гарантия того, что в стране не будет серьезных перипетий, которые и подвергают серьезным испытаниям психическое здоровье человека.

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Корр.: Ряд выступающих, также, как и вице-президент РАН Владимир Чехонин, говорили о широкой вакцинации населения. Но при этом приводили результаты опросов, согласно которым только 64% населения выразили готовность вакцинироваться и почти 24% сомневаются в его необходимости. Среди сомневающихся больше всего женщин. Николай Незнанов объясняет этот факт тем, что у женщин "стрессоустойчивость более высокая, и они более склонны к осторожности при анализе подхода к тем или иным неопределенным для них ситуациям". В частности, при принятии решения "на женщин больше, чем на мужчин влияет доходящий до них поток разноречивой информации" . Это вызывает опасения у ученых. Хотя практика показывает, что тяжелобольных и среди женщин немало.

А против новых штаммов есть защита?

- Последнее время открыты новые штаммы: английский, южноафриканский. Означает ли это, что к ним нужно подбирать новые более радикальные вакцины, и вновь вакцинироваться?

- Это зависит, безусловно, от типа вакцины. Если она высокоспецифична к какому-то компоненту вируса, то, естественно, что вакцина при мутировании вируса будет работать слабее. Если использовать вакцину широкого спектра, которая разрабатывается на основе иммуногенного действия широкого спектра белков поверхности вируса, здесь больше вероятности того, что вакцина будет работать в отношении целого ряда мутантов. Это очень важно понимать.

Думать надо, как слово отзовется

Корр.: Я обратил внимание на выступление на Совете Бориса Цыганкова, член-корреспондента РАН. Он отметил, что лица, проходившие карантин, и пациенты с ковидом "имели более высокий риск к депрессии и и тревожности, чем другие группы населения". По его мнению, наиболее уязвимой группой населения оказались одинокие и пожилые люди, дети, люди с хроническими тяжелыми заболеваниями, а также те, кто потерял большую часть дохода. Среди факторов, определяющих психические расстройства – "это те, у кого появилось чувство социальной незащищенности, кто испытывал недоступность планового лечения по другим болезням". Он считает, что психологи сейчас должны обратить внимание на людей, которые "страдают боязнью финансовой катастрофы, испытывают чувство скуки и тоски от отсутствия постоянного занятия, и от снижения физической активности".

Кроме того, психологи должны прекрасно понимать, что одним их самых тяжелых последствий ковида может стать делирия - психическое заболевание, протекающие с расстройством сознания. Она наиболее опасна, потому что может привести к отеку мозга и к летальному исходу.

Часто на заседании Совета звучала критика в адрес средств массовой информации, которые оказывают влияние на психическое расстройство людей. В частности, Николай Незнанов, доктор медицинский наук, директор Научного медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии Бехтерева, сказал, что неконтролируемый поток информации, который доносится из-за рубежа и который активно распространяется нашими СМИ приводит во многом к дезориентации населения и является дополнительным мощным стрессовым фактором. В конечном итоге все это вызывает стрессовый неустойчивый фон. Он, в свою очередь, приводит к тому, что в одних случаях у нас появляется ряд ковидных диссидентов, а в других – люди идут на серьезную самоизоляцию. Все это приводит к нарушению поведенческих стереотипов и, соответственно, является дополнительным стрессовым фактором. При этом он отметил, что такой меняющийся информационный фон затрагивает и само мировое сообщество.

О влиянии российских СМИ на психическое состояние людей в начале пандемии приводился такой пример: наиболее остро заболевание впервые проявилось вначале в Москве, а затем в Санкт-Петербурге. Но СМИ, активно рассказывая на всю страну о трудностях, которые переживают эти регионы, качественно усилили и стрессовый фактор в других частях страны. Это привело к тому, что уровень стрессового состояния у людей, где еще не было ковидного пика, был одинаков с Москвой и Петербургом.

Слова, слова, слова! Как много они значат для людей! Николай Незнанов в своем выступлении напомнил, что еще в конце девятнадцатого века знаменитый ученый Владимир Бехтерев предупреждал об опасности, которая может идти для психического состояния людей не только от микробов, непосредственно провоцирующих заболевания, но и от общественного мнения. "Микробы психические, - писал Владимир Бехтерев, - хотя и не видны под микроскопом, но подобны настоящим микробам. Они действуют везде и всюду. Они передаются через слова, через книги и газеты. И где бы мы ни находились, мы подвергаемся действию всех этих микробов. И, следовательно, от них, от этих психических микробов, исходит опасность для психического здоровья человека".