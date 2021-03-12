Суд арестовал жителя Северодвинска, захватившего заложницу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ломоносовский районный суд Архангельска заключил под стражу на два месяца мужчину, взявшего в заложники сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

Собеседник агентства уточнил, что обвинение мужчине пока не предъявлено.

11 марта около 10:30 подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вооружился обрезом охотничьего ружья и прибыл в офис микрокредитной организации на улице Ломоносова.

Он заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу организации. От девушки он требовал вызвать в офис руководство компании. Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли следователи, сотрудники областных структур РУФСБ и других ведомств. В ходе переговоров сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего мужчину задержал СОБР Росгвардии, его передали сотрудникам полиции.

"В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тысяч рублей. Через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч. Из-за того, что его долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, сотрудники которого требовали с него уже 100 тысяч и в сети интернет распространяли порочащие его и его близких сведения, он пришел в офис микрокредитной организации с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором. Он полагал, что директор свяжется с коллекторами, а те оставят его в покое", - отмечали в ведомстве.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено дело по пункту "г" части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия).

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что сотрудница офиса микрозаймов в результате инцидента не пострадала. По данным источника, задержанного зовут Александр Колодешников.