Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 12.03В России 4 370 617+9 794В мире 118 571 474+539 556

Суд арестовал жителя Северодвинска, захватившего заложницу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ломоносовский районный суд Архангельска заключил под стражу на два месяца мужчину, взявшего в заложники сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

Собеседник агентства уточнил, что обвинение мужчине пока не предъявлено.

11 марта около 10:30 подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вооружился обрезом охотничьего ружья и прибыл в офис микрокредитной организации на улице Ломоносова.

Он заблокировал входную дверь и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу организации. От девушки он требовал вызвать в офис руководство компании. Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли следователи, сотрудники областных структур РУФСБ и других ведомств. В ходе переговоров сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего мужчину задержал СОБР Росгвардии, его передали сотрудникам полиции.

"В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тысяч рублей. Через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч. Из-за того, что его долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, сотрудники которого требовали с него уже 100 тысяч и в сети интернет распространяли порочащие его и его близких сведения, он пришел в офис микрокредитной организации с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором. Он полагал, что директор свяжется с коллекторами, а те оставят его в покое", - отмечали в ведомстве.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено дело по пункту "г" части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия).

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что сотрудница офиса микрозаймов в результате инцидента не пострадала. По данным источника, задержанного зовут Александр Колодешников.

Северодвинск

Новости по теме

Новости

Акции "Башкирской содовой компании" перечислены на счет Росимущества

Падающим объектом в небе Якутии оказался разгонный блок старой ракеты

На Ахмеда Закаева завели уголовное дело за призывы к терроризму

На Ахмеда Закаева завели уголовное дело за призывы к терроризму

В Кремле заподозрили США в информационной атаке против "Спутника V"

В Кремле заподозрили США в информационной атаке против "Спутника V"

Движение под "Мостом глупости" в Петербурге закроют до 15 мая

Минобороны получило в пользование часть акватории Каспийской бухты

Минобороны получило в пользование часть акватории Каспийской бухты

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике
Экономический кризис

Nordwind предложила бронировать авиабилеты с трехдневной заморозкой цен

ФСИН направит заключенных на расчистку Арктики

ФСИН направит заключенных на расчистку Арктики

Бедным семьям с детьми 3-7 лет выделят из бюджета почти 1 трлн руб.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');