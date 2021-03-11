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Источник узнал о требованиях северодвинского "террориста"-должника

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мужчина, который захватил в заложники сотрудницу компании по выдаче микрозаймов в Северодвинске, требует, чтобы его перестали преследовать коллекторы, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, мужчина утверждает, что с него пытаются взыскать крупный долг. Личность подозреваемого установлена - это 53-летний житель Северодвинска, у него при себе обрез охотничьего ружья.

"Мужчина говорит, что не причинит вреда заложнице, если коллекторские компании прекратят преследование", - добавил собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в полицию поступил сигнал о захвате заложницы в помещении МФО, полицейские выдвинулись по вызову и что мотивом преступления стали долги подозреваемого.

В мэрии Северодвинска сказали, что один из районов города оцеплен, полиция распорядилась, чтобы детей там не выпускали на улицы, но информацию о захвате заложницы подтвердить не смогли. В мэрии допустили, что это могли быть просто учения.

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