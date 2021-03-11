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Мужчина захватил заложницу в офисе микрозаймов в Северодвинске

Мужчина захватил заложницу в офисе микрозаймов в Северодвинске
Архивное фото
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Мужчина, вооруженный обрезом охотничьего ружья, захватил заложницу в офисе компании по выдаче микрозаймов в Северодвинске (Архангельская область), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, причиной инцидента стали крупные долги мужчины", - сказал источник, добавив, что на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что правоохранительные органы выставили оцепление вокруг района Северодвинска где, по информации местных СМИ, взят в заложники человек. "Мы знаем, что оцеплен весь район. Но это могут быть и учения", - сказал собеседник "Интерфакса".

Он отметил, что не обладает информацией о взятии в заложники человека: "это могут комментировать только правоохранительные органы". При этом, по его словам, правоохранительные органы рекомендовали не выпускать на прогулку детей из расположенного неподалеку детского сада.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев, в Северодвинске неизвестный взял в заложники сотрудника офиса микрозаймов в доме №74 по улице Ломоносова. На месте работают полицейские, пожарные, дежурят медики.

Северодвинск

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