Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:23Заразились
на 11.03В России 4 360 823+9 270В мире 118 031 918+474 111

В Северодвинске задержали захватившего заложницу должника

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Заявивший о захвате заложницы в микрофинансовой компании в Северодвинске задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В РоссииМужчина захватил заложницу в офисе микрозаймов в СеверодвинскеМужчина захватил заложницу в офисе микрозаймов в СеверодвинскеЧитать подробнее

"Он вышел сам и отпустил заложницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, коллекторы откажутся от преследований мужчины из-за имеющегося долга.

Информированный источник добавил, что задержан 53-летний Александр Колодешников. "По предварительным данным, он хотел принудить работников офиса аннулировать его задолженность", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших нет. Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Ранее сообщалось, что мужчина, вооруженный обрезом охотничьего ружья, захватил заложницу в офисе компании по выдаче микрозаймов в Северодвинске (Архангельская область). По словам источника агентства, мужчина утверждает, что его преследуют коллекторы, пытаясь взыскать крупную сумму долга.

Северодвинск

Новости по теме

Новости

"Ростех" и Crocus создали СП во главе с экс-губернатором Гапликовым

Минсельхоз предложил заморозить цены на удобрения на два-три месяца

Минсельхоз предложил заморозить цены на удобрения на два-три месяца

Мужчина захватил заложницу в офисе микрозаймов в Северодвинске

Мужчина захватил заложницу в офисе микрозаймов в Северодвинске

На программу туристического кэшбэка в РФ выделят еще 2 млрд рублей

На программу туристического кэшбэка в РФ выделят еще 2 млрд рублей

В Махачкале уничтожили открывшего стрельбу боевика

В России предложили изменить тарифную политику техосмотра

РКН отверг обвинения со стороны Twitter в ограничении свободы дискуссии

РКН отверг обвинения со стороны Twitter в ограничении свободы дискуссии

В России выявили еще 9 270 случаев COVID-19 за сутки

В России выявили еще 9 270 случаев COVID-19 за сутки

В Махачкале силовики начали спецоперацию

"Тулунского маньяка" начнут судить 22 марта в закрытом режиме

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');