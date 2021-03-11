В Северодвинске задержали захватившего заложницу должника

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Заявивший о захвате заложницы в микрофинансовой компании в Северодвинске задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Он вышел сам и отпустил заложницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, коллекторы откажутся от преследований мужчины из-за имеющегося долга.

Информированный источник добавил, что задержан 53-летний Александр Колодешников. "По предварительным данным, он хотел принудить работников офиса аннулировать его задолженность", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших нет. Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Ранее сообщалось, что мужчина, вооруженный обрезом охотничьего ружья, захватил заложницу в офисе компании по выдаче микрозаймов в Северодвинске (Архангельская область). По словам источника агентства, мужчина утверждает, что его преследуют коллекторы, пытаясь взыскать крупную сумму долга.