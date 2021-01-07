Патриарх Кирилл предостерег от цифрового рабства

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия-1" об опасности развития цифровых технологий в сторону полного контроля над человеком, что было предсказано еще в Апокалипсисе.

"Человеческая мысль, техническая цивилизация сегодня достигли такого уровня, когда, внедряя цифровые технологии, можно обеспечить тотальный контроль над человеческой личностью. Не просто наблюдение за человеком, но управление человеческим поведением", - сказал он.

Предстоятель РПЦ напомнил, что в Апокалипсисе говорится, что пришествие антихриста будет сопровождаться тотальным контролем над человеком.

"Там не используются эти слова, но из содержания совершенно ясно, что речь идет о способности тотально контролировать человеческое поведение. Там говорится, что на чело человека будет наложена печать антихриста, и без этой печати нельзя будет ни купить, ни продать, ни участвовать ни в каких общественных отношениях - человек будет обречен на гибель", - объяснил он.

Отвечая на вопрос, как быть, если люди сами захотят быть "под наблюдением", например с готовностью используя свои смартфоны, он заметил, что дьявол является "не в виде злодея, кощея бессмертного, а в виде ангела света", и пришествие в мир антихриста будет сопровождаться появлением человека, который способен вывести человечество из кризисов.

"Этот человек и предложит: чтобы всякая преступность ушла из нашей жизни, давайте руководствоваться тем, чтобы каждый человек имел некий ключ ко всему, что ему потребно. Например, это может быть карточка - прикладываете и получаете доступ к продуктам питания, доступ к образованию, а если этой карточки нет, то все теряется", - описал патриарх один из вариантов будущего.

При этом он отметил, что "максимальное развитие тотального контроля над человеком означает рабство, и все будет зависеть от того, кто будет господином над этими рабами". Поэтому, добавил патриарх Кирилл, РПЦ категорически против использования цифровых технологий в обеспечении тотального контроля над человеческой личностью.

В сентябре 2019 года предстоятель РПЦ призывал молодежь к критическому осмыслению информации из интернета и посоветовал учиться сопротивляться "информационному потоку", обрушивающемуся на пользователей из Сети.