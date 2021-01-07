Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
на 07.01В России 3 332 142+23 541В мире 87 186 540+780 613

Патриарх Кирилл предостерег от цифрового рабства

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия-1" об опасности развития цифровых технологий в сторону полного контроля над человеком, что было предсказано еще в Апокалипсисе.

"Человеческая мысль, техническая цивилизация сегодня достигли такого уровня, когда, внедряя цифровые технологии, можно обеспечить тотальный контроль над человеческой личностью. Не просто наблюдение за человеком, но управление человеческим поведением", - сказал он.

Предстоятель РПЦ напомнил, что в Апокалипсисе говорится, что пришествие антихриста будет сопровождаться тотальным контролем над человеком.

"Там не используются эти слова, но из содержания совершенно ясно, что речь идет о способности тотально контролировать человеческое поведение. Там говорится, что на чело человека будет наложена печать антихриста, и без этой печати нельзя будет ни купить, ни продать, ни участвовать ни в каких общественных отношениях - человек будет обречен на гибель", - объяснил он.

Отвечая на вопрос, как быть, если люди сами захотят быть "под наблюдением", например с готовностью используя свои смартфоны, он заметил, что дьявол является "не в виде злодея, кощея бессмертного, а в виде ангела света", и пришествие в мир антихриста будет сопровождаться появлением человека, который способен вывести человечество из кризисов.

"Этот человек и предложит: чтобы всякая преступность ушла из нашей жизни, давайте руководствоваться тем, чтобы каждый человек имел некий ключ ко всему, что ему потребно. Например, это может быть карточка - прикладываете и получаете доступ к продуктам питания, доступ к образованию, а если этой карточки нет, то все теряется", - описал патриарх один из вариантов будущего.

При этом он отметил, что "максимальное развитие тотального контроля над человеком означает рабство, и все будет зависеть от того, кто будет господином над этими рабами". Поэтому, добавил патриарх Кирилл, РПЦ категорически против использования цифровых технологий в обеспечении тотального контроля над человеческой личностью.

В сентябре 2019 года предстоятель РПЦ призывал молодежь к критическому осмыслению информации из интернета и посоветовал учиться сопротивляться "информационному потоку", обрушивающемуся на пользователей из Сети.

РПЦ патриарх Кирилл Апокалипсис

Новости по теме

Новости
Выборы в США - 2020

Захарова назвала устаревание системы выборов причиной раскола в США

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Патриарх Кирилл призвал белорусов не решать проблемы с помощью "майдана"

Пандемия коронавируса

Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 60 500

Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 60 500

Путин назвал путеводной звездой человека надежду и ожидание чуда

Путин назвал путеводной звездой человека надежду и ожидание чуда

Один человек погиб, трое пострадали на камчатском водопаде

Один человек погиб под завалами на камчатском водопаде

Несколько человек упали под лед на камчатском водопаде

Роспотребнадзор назвал стабилизирующейся эпидемиологическую обстановку по COVID-19

Роспотребнадзор назвал стабилизирующейся эпидемиологическую обстановку по COVID-19

Что произошло за день: среда, 6 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');