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Суд во Владивостоке прекратил преследование одного из задержанных 23 января

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд прекратил дело жителя Владивостока, которого обвинили в неповиновении полицейским 23 января в день несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил адвокат подсудимого Юрий Востриков.

"Во Владивостоке это одно из первых решений об отмене штрафа за участие в акции 23 января", - отметил он.

Суд первой инстанции оштрафовал его доверителя на 500 рублей. Краевой суд рассмотрел апелляцию на это решение и прекратил дело в связи с отсутствием состава правонарушения, сказал адвокат.

По словам Вострикова, 23 февраля омоновцы выхватили его подзащитного из толпы протестующих. Он провел ночь в отделе полиции.

"Через несколько дней его снова доставили в отдел полиции, он снова там ночевал. И только потом доставили в суд", - добавил адвокат.

В апелляции он указал многочисленные нарушения в деле, в том числе неверную квалификацию правонарушения.

Защита изучит возможность подать гражданский иск с требованием компенсации морального вреда в связи с незаконным преследованием, сказал Востриков.

Краевые власти насчитали около 500 участников несогласованной акции во Владивостоке, которая прошла 23 января. Протестующие перекрывали движение по Светланской улице, поэтому возбуждено уголовное дело по статье 267 УК (умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан). На трех задержанных были возбуждены уголовные дела о применении насилия к полицейским, все трое арестованы.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Владивосток Приморский краевой суд алексей Навальный Юрий Востриков

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