Участники акции в Приморье вышли на лед Амурского залива

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке прошла на льду Амурского залива, передает корреспондент "Интерфакса".

В полдень жители, выступавшие в поддержку Навального, собрались на центральной площади города. После этого акция продолжилась на льду Амурского залива. Представители МЧС и полиции предупредили людей, что находится на льду небезопасно. Правоохранительные органы наблюдали за оппозицией с берега, затем к ним была направлена техника МЧС с сотрудником полиции, который призвал собравшихся разойтись.

Во Владивостоке, по информации департамента внутренней политики, на митинг вышли около 60 человек. О количестве задержанных пока не сообщается.