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Жителя Владивостока задержали за надпись в поддержку Навального на памятнике

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм" после того, как в среду на памятник "Борцам за Власть Советов на Дальнем Востоке" на центральной площади Владивостока нанесли надпись "Свободу Навальному", подозреваемый задержан.

"Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемого. Установлена личность гражданина, причастного к инциденту. Им оказался 31-летний местный житель, который был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщается в четверг на сайте УМВД по Приморскому краю.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм).

Отмечается, что исторический памятник "Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке", расположенный на центральной площади Владивостока, является одним из символов города.

Как сообщалось, неизвестные 3 февраля нанесли черным скотчем буквы "Свободу Навальному" на памятник Борцам за власть Советов. Коммунальные службы удалили надпись. Мэрия Владивостока обратилась в полицию.

2 февраля суд в Москве заменил российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный, назначив 3,5 года колонии общего режима.

Ранее во Владивостоке прошли две несанкционированные акции в поддержку оппозиционера.

Владивосток МВД Алексей Навальный

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