Во Владивостоке не менее 10 человек задержали за участие в акции 23 января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Полиция в четверг задержала не менее десяти человек за участие в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который 23 января прошел во Владивостоке.

"По словам адвоката Полины Сидельниковой, задержанных сегодня не менее 10 человек. Всем вменяют статью 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции)", - говорится в сообщении штаба Навального во Владивостоке.

Сидельникова уточнила "Интерфаксу", что задержанным вменяется невыполнение требований полиции об освобождении проезжей части.

В УМВД Приморья пока не комментируют эту информацию.

Как сообщалось, 23 января во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Навального. По данным краевых властей, на нее вышли около 500 человек. В ходе шествия участники акции перекрыли дорогу на центральной улице города - Светланской.

Следствие возбудило уголовные дела в отношении двух участников акции. Их подозревают в нападении на полицейских. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Также полиция возбудила уголовное дело по ст. 267 УК РФ (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан). По данным полиции, в пробке из-за перекрытия дорог стояли четыре скорые, которые не могли проехать на срочные вызовы.

Также ранее за участие в несанкционированной акции были задержаны 12 подростков 16-17 лет, все они привлечены к административной ответственности.