В заражении красноярских школьников обвинили директора сельхозпредприятия

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В деле о массовом отравлении школьников в Красноярске появился первый обвиняемый - председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Аленушка", на складах которого проверяющие из Роспотребнадзора обнаружили возбудителей острой кишечной инфекции - иерсиниоза. Об этом сообщили в СК.

Обвиняемый оставлен на свободе под запрет определенных действий.

Причиной названы нарушения правил хранения продукции, отсутствие контроля за сантехническим состоянием помещений складов и непроведение лабораторных проверок овощей. Ранее говорилось, что иерсинии на склады могли занести грызуны.

В СК напомнили, что также источниками инфекции были признаны цеха ООО "Респект", которое занимается первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.

Ранее сообщалось, что в начале марта иерсиниозом заболели ученики 27 школ в Советском и Октябрьском районах Красноярска. Говорилось о 131 пострадавшем, в СК 15 марта сообщили о 115 отравившихся.

Уголовное дело о массовом отравлении было возбуждено следователями СК по ч. 2 ст. 238 УК о нарушении хранения или сбыта продуктов, не отвечающем требованиям безопасности здоровья несовершеннолетних потребителей. В полиции возбудили еще одно уголовное дело - по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Сейчас в СК уточнили, что забрали дело у полицейского следствия и объединили в одно производство.

Ранее сообщалось, что приостановлена деятельность ООО "Респект", поставщика овощей школам, ООО "Развитие" - организатора питания в школах и СПК "Аленушка", производителя овощной продукции - сельхозпредприятия из Березовского района Красноярского края. В отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административной ответственности, эти материалы уже переданы в суд.