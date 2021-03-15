Процесс над совладельцами "Суммы" Магомедовыми начнется 19 марта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Москве Мещанский суд 19 марта в полдень приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о преступном сообществе в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

11 марта по этому делу прошло предврительное заседание. 9 декабря на еще одном предварительном заседании Басманный суд изменил подсудность дела и передал его Мещанскому суду.

В пятницу гособвинение огласит обвинительное заключение, подсудимые и адвокаты выскажут свое отношение к нему, затем суд определит порядок изучения доказательств.

Братья были задержаны три года назад, в конце марта 2018 года, и с тех пор находятся под стражей. Им вменяют создание преступного сообщества, хищения в особо крупных размерах и растрату. Магомеда Магомедова также обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия. Кроме них, по делу проходят еще четыре подсудимых. Всего в деле около 20 фигурантов, некоторые арестованы заочно.

В ноябре 2020 года в МВД сообщили, что арестовано имущество Магомедовых на 45 млрд рублей.

В деле братьев девять эпизодов хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Генпрокуратура заявила иск к Магомедовым о возмещении государству ущерба на 5,8 млрд рублей. На остальную сумму вмененного бизнесменам ущерба были заявлены иски представителями потерпевших.

Магомедовы отвергают предъявленные им обвинения.