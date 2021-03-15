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Процесс над совладельцами "Суммы" Магомедовыми начнется 19 марта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Москве Мещанский суд 19 марта в полдень приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о преступном сообществе в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

11 марта по этому делу прошло предврительное заседание. 9 декабря на еще одном предварительном заседании Басманный суд изменил подсудность дела и передал его Мещанскому суду.

В пятницу гособвинение огласит обвинительное заключение, подсудимые и адвокаты выскажут свое отношение к нему, затем суд определит порядок изучения доказательств.

Братья были задержаны три года назад, в конце марта 2018 года, и с тех пор находятся под стражей. Им вменяют создание преступного сообщества, хищения в особо крупных размерах и растрату. Магомеда Магомедова также обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия. Кроме них, по делу проходят еще четыре подсудимых. Всего в деле около 20 фигурантов, некоторые арестованы заочно.

В ноябре 2020 года в МВД сообщили, что арестовано имущество Магомедовых на 45 млрд рублей.

В деле братьев девять эпизодов хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Генпрокуратура заявила иск к Магомедовым о возмещении государству ущерба на 5,8 млрд рублей. На остальную сумму вмененного бизнесменам ущерба были заявлены иски представителями потерпевших.

Магомедовы отвергают предъявленные им обвинения.

Зиявудин Магомедов Магомед Магомедов Мещанский суд МВД Сумма

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