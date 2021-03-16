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Прокуратура поддержала отказ в жалобе на бездействие СК после инцидента с Навальным

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Военный прокурор в суде заявил, что в жалобе на бездействие Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ по сообщению о возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального необходимо отказать, передал корреспондент "Интерфакса" из зала 235-го гарнизонного военного суда во вторник.

"Доследственная проверка по факту отравления Навального уже проводится в Новосибирске, а заявления представителей ФБК (признан в РФ иностранным агентом) никаких сведений об отравлении не содержат. Считаю отказ законным и обоснованным", - заявил военный прокурор в суде.

Следователь ГВСУ также поддержал позицию прокурора. "Полагаю, что в жалобе должно быть отказано. (...) По результатам рассмотренных сообщений, указанных в заявлении о преступлении, считаем, что заявление должны рассматривать в управлении СК на транспорте в Сибирском федеральном округе. (...) А если они установят причастность сотрудников ФСБ - направить материалы в военное управление", - заявил он.

Навальный отказался участвовать в судебном заседании по видеосвязи. По данным его адвокатов, он находится на карантине в колонии владимирского Покрова.

Как передал корреспондент "Интерфакса", суд отложил судебное заседание на 22 марта.

Представитель Навального - юрист Вячеслав Гимади настаивал на удовлетворении их жалобы. "Выводы о наличии или отсутствии признаков преступления может быть сделан только путем проведения проверки", - заявил юрист.

Жалобу на бездействие Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР юрист ФБК Гимади подал в Ленинский райсуд Новосибирска 1 декабря 2020 года, в конце декабря суд отказал в ее удовлетворении.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в полете из Томска в Москву, он в коме был доставлен в реанимацию омской больницы, а затем перевезен в клинику Charite в Берлине.

Позднее он сам, медики и власти ФРГ заявили, что он был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.

Алексей Навальный

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