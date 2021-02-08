Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:55Заразились
на 08.02В России 3 983 197+15 916В мире 106 160 999+396 269

Мосгорсуд сократил до 15 суток арест главреда "Медиазоны"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд сократил с 25 суток до 15 суток административный арест, назначенный главному редактору издания "Медиазона" Сергею Смирнову за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда, соответствующее решение судом было принято по итогам рассмотрения жалобы адвоката на постановление Тверского суда столицы об аресте Смирнова.

Тверской суд 3 февраля назначил Смирнову 25 суток административного ареста, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Адвокат правозащитной организации "Апология протеста" Федор Сирош сообщил "Интерфаксу", что в жалобе на арест журналиста привел 37 доводов, указывающих на несостоятельность решения районного суда.

В РоссииСЖР обратился в Генпрокуратуру и МВД из-за ареста главреда "Медиазоны"СЖР обратился в Генпрокуратуру и МВД из-за ареста главреда "Медиазоны"Читать подробнее

Смирнов был задержан 30 января в Москве во время прогулки с сыном, после чего его доставили в ОМВД по Тверскому району столицы для составления административного протокола.

Согласно протоколу, 20 января Смирнов у себя в твиттере сделал запись, в которой содержится призыв выйти на несогласованную властями акцию 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По словам самого Смирнова, речь идет о репосте шуточной картинки, где его якобы путают с солистом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, поддержавшим Навального.

Мосгорсуд Москва Медиазона Сергей Смирнов

Новости по теме

Новости

Летальность от COVID-19 в Москве в декабре оценена в 2,6%

Миллиарды полковника Захарченко

Осужденный экс-полковник МВД Захарченко попал в больницу

Осужденный экс-полковник МВД Захарченко попал в больницу

Пресс-секретарю Навального предъявлено обвинение по "санитарному делу"

Пресс-секретарю Навального предъявлено обвинение по "санитарному делу"
Пандемия коронавируса

Заммэра Москвы заявил о возможной отмене COVID-мер в ближайшие месяцы

Пандемия коронавируса

Власти столицы оценили число москвичей на "удаленке" в 1 млн человек

Власти столицы оценили число москвичей на "удаленке" в 1 млн человек

Более 3 тыс. школ Москвы проверили за ночь из-за угроз о "минировании"

Пожар в ангаре на Варшавском шоссе потушен

На московском складе произошел пожар на площади 1 тыс. кв. метров

На московском складе произошел пожар на площади 1 тыс. кв. метров

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве с 7 февраля

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве с 7 февраля

На "Каширской" с 9 февраля не будет остановок идущих в центр поездов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');