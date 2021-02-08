Мосгорсуд сократил до 15 суток арест главреда "Медиазоны"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд сократил с 25 суток до 15 суток административный арест, назначенный главному редактору издания "Медиазона" Сергею Смирнову за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда, соответствующее решение судом было принято по итогам рассмотрения жалобы адвоката на постановление Тверского суда столицы об аресте Смирнова.

Тверской суд 3 февраля назначил Смирнову 25 суток административного ареста, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Адвокат правозащитной организации "Апология протеста" Федор Сирош сообщил "Интерфаксу", что в жалобе на арест журналиста привел 37 доводов, указывающих на несостоятельность решения районного суда.

Смирнов был задержан 30 января в Москве во время прогулки с сыном, после чего его доставили в ОМВД по Тверскому району столицы для составления административного протокола.

Согласно протоколу, 20 января Смирнов у себя в твиттере сделал запись, в которой содержится призыв выйти на несогласованную властями акцию 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По словам самого Смирнова, речь идет о репосте шуточной картинки, где его якобы путают с солистом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, поддержавшим Навального.