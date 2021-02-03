Главреда "Медиазоны" арестовали на 25 суток за призывы на акцию

Главред "Медиазоны" Сергей Смирнов Фото: Пресс-служб Тверского суда

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил административный арест на 25 суток главному редактору издания "Медиазона" Сергею Смирнову за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий.

"Постановлением суда Смирнов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на 25 суток", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Смирнов был задержан 30 января в Москве во время прогулки с сыном, после чего его доставили в ОМВД по Тверскому районы для составления административного протокола.

Согласно протоколу, 20 января Смирнов у себя в твиттере сделал запись, в которой содержится призыв выйти на не согласованную властями акцию 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По словам самого Смирнова, речь идет о репосте шуточной картинки, где его якобы путают с солистом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, поддержавшим Навального.