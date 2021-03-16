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В Крыму хотят добиться уголовного преследования ряда украинских политиков

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Уголовные дела должны быть возбуждены в России в отношении крымских политиков, переехавших после 2014 года на Украину и призывающих теперь к действиям против Крымского полуострова и его жителей, заявил глава Госсовета региона Владимир Константинов.

"Мы будем инициировать вместе с главой республики (Сергеем Аксеновым - ИФ), чтобы были возбуждены дела против крымских отщепенцев, которые, не стесняясь вещают на всю страну (Украину - ИФ) с экранов телевизоров, какие нужно сделать гадости для крымчан", - сказал он на торжественном собрании в Симферополе в честь 7-й годовщины регионального референдума, после которого полуостров вошел в состав РФ.

Константинов не назвал фамилии политиков, в отношении которых, по его мнению, должно быть начато уголовное преследование.

Глава крымского парламента заявил, что Украина устроила полуострову после 2014 года энергетическую, транспортную, продовольственную и водную блокады, а также призывает ввести санкции против крымчан. "Это все преступления, за которые предстоит еще ответить тем персоналиям, которые это стимулируют в прямом эфире", - сказал Константинов.

Крымский вопрос

16 марта 2014 года за возвращение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей Автономной республики Крым (при явке 83,1%), в Севастополе - 95,6% горожан (при явке 89,5%).

Украина результаты крымского референдума по-прежнему не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели за прошедшие после референдума годы санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Владимир Константинов Крым Украина Сергей Аксенов

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