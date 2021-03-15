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Продление санкций ЕС против РФ из-за Украины вступит в силу 16 марта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Постановление Совета ЕС от 12 марта о продлении на полгода санкций против ряда физических и юридических лиц "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины" опубликовано в понедельник в "Официальном журнале" Европейского союза.

"Данное решение вступает в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале" Европейского союза (то есть 16 марта - ИФ)", - говорится в документе.

Санкции предусматривают ограничения на поездки в страны Европейского союза, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в санкционный список лицам.

Из публикации также следует, что действующие ограничительные меры будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам.

"Настоящее решение будет применяться до 15 сентября 2021", - отмечается в публикации.

В предыдущий раз эти ограничительные меры продлевались в сентябре 2020 года.

Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией впервые были введены 17 марта 2014 года.

Кроме того, в качестве реакции на события на Украине Евросоюз ввел экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики (действуют до 31 июля 2021 года) и ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (действуют до 23 июня 2021 года).

Совет ЕС ЕС Украина

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