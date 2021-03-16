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Начальник Астраханской таможни арестован за превышение полномочий

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 12 мая начальника Астраханской таможни Ильдара Саидова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекшем многомиллионный ущерб для бюджета. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По данным Следственного комитета, в августе 2019 года астраханский суд наложил арест на морское грузовое судно "Генрих Гасанов" в рамках административного дела по несоблюдению таможенной процедуры ООО "Судоремонтное предприятие "Альянс-Шиппинг". Однако Саидов дал разрешение на отплытие судна из РФ в Иран, из-за чего с компании не удалось взыскать штраф в размере более 83 млн рублей.

Саидову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Саидов был назначен начальником Астраханской таможни в июне 2017 года. До этого он возглавлял Астраханскую таможню в статусе исполняющего обязанности, занимал различные должности в Татарстанской и Краснодарской таможнях.

Астрахань Ильдар Саидов

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