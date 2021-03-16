Закон об ограничении просветительства принят в третьем чтении

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон № 1057895-7 о регулировании просветительской деятельности и о контроле за международным сотрудничеством образовательных организаций. Петицию против принятия этих поправок на момент написания новости подписали почти 237 000 человек. Против закона выступила Академия.

Закон вносит в законодательство понятие просветительской деятельности. Это деятельность, которая осуществляется вне рамок образовательных программ и которая направлена "на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".

Порядок осуществления просветительской деятельности будет определять правительство, следует из закона.

В нем говорится, что просвещением занимаются органы государственной и муниципальной власти и уполномоченные ими организации, однако физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица также имеют на это право при соблюдении установленных требований.

Отдельные положения запрещают разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни при ведении просветительской деятельности, в том числе "посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов". Идентичная норма в отношении образовательной деятельности уже содержится в законе.

Также закон обязывает образовательные организации согласовывать любые договоры о международном сотрудничестве с министерствами, которым они подчинены, получая от них соответствующие заключения. Исключение делается только для договоров об обучении иностранных студентов.

Закон должен вступить в силу 1 июня 2021 года. На согласование с министерствами договоров, подписанных до его вступления в силу, образовательным организациям дается год и четыре месяца - заключения на них должны быть получены до 1 сентября 2022 года, если к тому моменту не истечет срок их действия.

Закон был поддержан только депутатами фракции "Единая Россия" - за его принятие проголосовало 308 парламентариев, 95 - против, один депутат воздержался. Представители фракций КПРФ и ЛДПР призвали своих коллег из других фракций отклонить инициативу.

"Против законопроекта объединились все основные группы отечественной интеллигенции: президиум Академии наук обратился к президенту с просьбой не подписывать закон, музейщики, библиотекари встревожились, не придется ли им согласовывать каждый шаг с начальством. Руководители некоммерческих организаций также выступают против закона - 270 тыс. подписей собрано против него на разных площадках", - сказал первый зампред думского комитета по образованию и науке коммунист Олег Смолин.

Авторы законопроекта - депутаты и сенаторы во главе с руководителем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и председателем думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России Василием Пискаревым. Поправки были внесены в палату 18 декабря.